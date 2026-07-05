Diş tedavisi sırasında Ela’nın kalbi durdu

Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi uygulanan Ela Kocaçöğür'ün (8) genel anestezi işlemi sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt, olayın kesin meydana geliş sebebinin Adli Tıp incelemesi sonrası netleşeceğini belirtti. Isparta'daki özel bir hastaneye dün diş tedavisi için götürülen Ela Kocaçöğür'ün genel anestezi gerçekleştirilen işlem sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Aile olayla ilgili şikâyetçi olurken, Isparta'daki otopsi işlemlerinin ardından Kocaçöğür'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anne Serap ve baba Ali Kocaçöğür morg kapısında gözyaşı döküp el ele tutuşarak birbirine destek olmaya çalıştı. Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kocaçöğür'ün cenazesi Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt da 'Ela Kocaçöğür'ün vefatı hakkında' başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Şenyurt'un açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: "Çocuk hastalarımızın diş tedavilerinde korku ve endişeye bağlı kooperasyon sağlanamaması veya özel gereksinimi olan durumlarda genel anestezi ya da sedasyon uygulamalarına başvurulabilmektedir. Yaşanan bu acı olayla ilgili olarak hem adli makamlar hem de diğer yetkili kurumlar tarafından gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."