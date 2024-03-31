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Giriş Tarihi: 31.3.2024 22:12 Son Güncelleme: 31.3.2024 22:13

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları oldu

Türkiye genelinde yapılan 2024 yılı yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Elazığ'da mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçimi kazanarak güven tazeledi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2024 yılı yerel seçimi gerçekleştirildi. Seçim kapsamında vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandılar. 21 adayın yarıştığı Elazığ il merkezinde seçim sonuçları belli oldu.

Açılan sandık sonuçlarına göre AK Parti'nin mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, oy çoğunluğuyla tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

2019'DA 72 BİN 908 OY ALMIŞTI

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde ise Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 72 bin 908 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları oldu
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