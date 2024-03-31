Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2024 yılı yerel seçimi gerçekleştirildi. Seçim kapsamında vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandılar. 21 adayın yarıştığı Elazığ il merkezinde seçim sonuçları belli oldu.

Açılan sandık sonuçlarına göre AK Parti'nin mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, oy çoğunluğuyla tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

2019'DA 72 BİN 908 OY ALMIŞTI

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde ise Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 72 bin 908 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.