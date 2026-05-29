Haberler Yaşam Haberleri Elazığ-Bingöl karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:57

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun 23. Km sinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mustafa Şen yönetimindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kazada sürücü Mustafa Şen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

