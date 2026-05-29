Elazığ-Bingöl karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun 23. Km sinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mustafa Şen yönetimindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.
Kazada sürücü Mustafa Şen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.