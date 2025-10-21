50 İlde FETÖ operasyonu! 286 Şüpheli yakalandı

Yürütülen operasyonlarda, 154 şüpheli tutuklanırken, 79 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

50 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 50 ilde eş zamanlı düzenlendi.

KRİPTO PROGRAMI "BYLOCK" VE ASKERİ YAPILANMA

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün; "Güncel yapılanması", "Finans yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ve "Mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullanmak ve ankesörlü telefonlarla örgüt içi irtibat sağlamak suçlarından arandıkları tespit edildi. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yakalandı. Yetkililer, terörle mücadeledeki kararlılığın sürdüğünü vurgulayarak, operasyonlarda emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.