Elazığ ve Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan iki şehirdir. Elazığ, Fırat Nehri'nin batısında yer alırken, Erzincan ise doğusunda bulunmaktadır. Her iki şehir de tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinir ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkar. Bu nedenle, Elazığ ve Erzincan birbirine oldukça yakın sayılabilecek şehirlerdir. Elazığ Erzincan arası kaç km, Erzincan Elazığ arası kaç kilometre ve kaç saat sürer bilmek ise yolculara fayda sağlar.

Elazığ Erzincan Arası Kaç Km?

Munzur Dağları ve Kemaliye Kanyonu gibi doğal güzellikleriyle ünlü Erzincan ile Hazar Gölü ve Harput kalesi gibi muhteşem yerlere ev sahipliği yapan Elazığ arasında yolculuk yapmak için pek çok neden bulunur. İki şehir arasında her ne amaçla seyahat yapılırsa yapılsın, yolculuk süresi ve kilometre oldukça önemlidir. Elazığ ile Erzincan arasındaki mesafe, ortalama olarak 216 kilometredir ve yolculuk özel araçla tahmini olarak 3 saat 34 dakika sürmektedir. Otobüsle gidecekler için yolculuk süresi, aşağı yukarı 4 saat 15 dakika olacaktır. Erzincan'dan Elazığ'a olan mesafe ise yaklaşık 202 kilometredir. Bu uzaklık, özel araçla 3 saat 24 dakika gibi sürede tamamlanabilir. Bu mesafeleri tamamlama sürelerinin, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır.

Erzincan'dan Elazığ'a Nasıl Gidilir?

Erzincan'dan Elazığ'a gitmek için birden fazla ulaşım seçeneği bulunur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: