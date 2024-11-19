Elazığ Erzurum Arası Kaç Km? Erzurum Elazığ Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Elazığ'dan Erzurum'a gitmek isteyen kişiler için güzergâh bilgisi önemlidir. Böyle durumlarda yolculuğun ne kadar süreceğini hesaplayabilmek için öncelikle kilometre bilgisine ulaşmak gerekiyor. Özellikle kilometre bilgisi sayesinde özel araç ile yolculuk yapacak kişiler yakıt masrafını da hesaplama fırsatı yakalayabiliyor. Böyle anlarda iki şehir arasındaki yolculuk için Elazığ Erzurum arası kaç km ve kaç saat sürer yanıtını bilmek gerekiyor.

Elazığ Erzurum Arası Kaç Km?

Elazığ ve Erzurum arasında konforlu bir seyahat için iyi bir planlama oldukça önemlidir. Böyle durumlarda iki şehir arasındaki yolculuğu planlayabilmek için de öncelikle yol uzunluğunu bilmek gerekiyor. İki şehir arasındaki mesafe 318 kilometredir. Bu mesafe uçak ile gidildiğinde 225 kilometreye inmektedir.

Erzurum Elazığ Arası Kaç Saat Sürer?

Her iki şehir arasındaki yolculuk ulaşım şekline göre değişebilir. Böyle durumlarda araba ile 5,5 saat kadar sürmektedir. Uçak ile 4,5 saat kadar sürmektedir. Ancak otobüs ile bu süre biraz daha uzun olabilir. Çünkü otobüs şirketlerinin farklı yerlerde verdiği molalar yolculuk süresini uzatabilir.