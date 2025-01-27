Elazığ Havalimanı Nerede? Elazığ Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Elazığ Havalimanı, şehir merkezine kolay erişim sağlayan bir konumda yer alır. Hem özel araçla hem de toplu taşıma araçlarıyla hızlıca ulaşılabilir. Elazığ'a seyahat eden yolcular, havalimanından şehir merkezine ve diğer bölgelere pratik bir şekilde ulaşabilirler. Elazığ Havalimanı, ziyaretçilerine konforlu bir ulaşım deneyimi sunmaktadır. Elazığ Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi ifadeler, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla cevap aradığı sorular olmaktadır.

Elazığ Havalimanı Nerede?

Elazığ Havalimanı, Türkiye'nin doğusunda yer alan Elazığ ilinde bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanı, hem iç hat hem de dış hat uçuşlarına hizmet vermektedir.

Elazığ Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Elazığ Havalimanı, Elazığ ilinin merkezine ve çevresindeki birçok önemli noktaya oldukça yakındır. Havalimanı, Elazığ şehir merkezine olan yakınlığı ile bilinirken, aynı zamanda şehri çevreleyen önemli ilçelere de ulaşımı kolaylaştırır. Elazığ ilinin doğusunda, Kovancılar, Maden ve Arıcak ilçelerine, batısında ise Palu ve Sivrice ilçelerine kara yolu ile rahatça ulaşılabilir.

Elazığ Havalimanı'na ulaşım için farklı alternatifler mevcuttur. Havalimanı şehir merkezine oldukça yakın olduğu için, özel araçla veya toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir.

1. Özel Araç ile Ulaşım

Elazığ Havalimanı, şehir merkezine yakın bir konumda olduğu için özel araçla ulaşım oldukça hızlı ve pratik bir seçenektir.

2. Taksi ile Ulaşım

Taksi, özellikle bagajı olan yolcular için rahat bir ulaşım seçeneğidir. Elazığ şehir merkezinin farklı noktalarından taksiye binerek havalimanına ulaşmak mümkündür. Taksi ile ulaşım süresi, trafik koşullarına bağlı olarak yaklaşık 15 dakika sürer.

3. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Elazığ Havalimanı'na ulaşım için otobüs veya minibüs gibi toplu taşıma araçları da kullanılabilir. Elazığ şehir merkezinden hareket eden havalimanı servisleri genellikle belirli saatlerde düzenli olarak havalimanına yolcu taşımaktadır. Elazığ Havalimanı tarafına giden otobüs hatları şöyledir:

15, F.Ü.Hastanesi-Zafran-Tokiler-Nuralı

56, Hilalkent - Bahçelievler / Şehir Hastanesi

57, İmar Haksen - Çaydaçıra / Şehir Hastanesi

1, Abdullahpaşa - Hilalkent

4, Cumhuriyet-Bahçelievler

5, Fırat Üniversitesi

6, Çaydaçıra 2. Etap

7, Çaydaçıra 2. Etap

12, Fü Hastanesi-Yunusemre Bulvarı

27, Yemişlik 4-5-6-7-8-9-10 Etaplar

29, Doktor Evleri - Bağlarca

33, Şahinkaya - Sarıçubuk

46, Cezaevi

47, Abdullahpaşa - Üstyol

48, İmar Haksen Konutları

63, Güneykent - Aşağı Demirtaş

75, Eşti Terminal

E-3/E-4, İletişim Fakültesi-Şehir Hastanesi/Ring

BASKİL BELEDİYESİ, Baskil

KEBAN BELEDİYESİ, Keban

4. Araç Kiralama

Havalimanı çevresinde birçok araç kiralama şirketi bulunmaktadır. Havalimanındaki kiralama ofislerinden araç kiralayarak, Elazığ şehri ve çevresindeki bölgelere rahatça ulaşabilirsiniz.