Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda: 8 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezli olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan Yasa Dışı Bahis Operasyonu kapsamında üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek, birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapmak ve suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.