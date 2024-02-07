Haberler Yaşam Haberleri Elazığ ve Konya’da suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 7.2.2024 09:09 Son Güncelleme: 7.2.2024 09:11

Elazığ ve Konya’da suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “Kafes-37” operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertilirken toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü kurarak halkın huzurunu bozanların her an enselerinde olduklarının mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Elazığ ve Konya’da suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde; Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda Elazığ'da liderliğini Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da liderliğini Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ 'KAFES'E GİRDİ

Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından,"Organize suç örgütlerinin hiçbiri Türk adaletinden kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Elazığ ve Konya’da suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli gözaltında
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