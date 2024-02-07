Elazığ ve Konya’da suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde; Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda Elazığ'da liderliğini Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da liderliğini Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ 'KAFES'E GİRDİ

Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından,"Organize suç örgütlerinin hiçbiri Türk adaletinden kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.