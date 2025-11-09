Elazığ’da 5 gündür kayıp otizmli Veysel 200 kişilik ekip tarafından aranıyor

Kayıp Veysel Bilen'in üç kardeşinin de otizmli olduğu Veysel in bu güne kadar sekiz kez kaybolup bulunarak ailesine teslim edildiği aile yakınları tarafından ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

200 kişilik arama kurtarma ekibi, termal kameralı drone'lar ve izci köpekleriyle Veysel'i bulmak için gece gündüz demeden seferber olmuş durumda. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun bizzat yakından takip ettiği arama çalışmalarında, Veysel'in kaybolduğu kırsal alandaki Mobese güvenlik kayıtları titizlikle incelenmeye devam ediyor.