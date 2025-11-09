Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 5 gündür kayıp otizmli Veysel 200 kişilik ekip tarafından aranıyor
Elazığ'da 5 gündür kayıp otizmli Veysel 200 kişilik ekip tarafından aranıyor

Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in kayboluşunun üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuç alınamazken, aileye dair detaylar ortaya çıktı. Veysel'in annesi Hanım Bilen çaresizlik içinde oğlunun dönüşünü beklerken, baba Samet Bilen'in suç kaydı nedeniyle yurt dışında firarda olduğu öğrenildi.

Kayıp Veysel Bilen'in üç kardeşinin de otizmli olduğu Veysel in bu güne kadar sekiz kez kaybolup bulunarak ailesine teslim edildiği aile yakınları tarafından ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

200 kişilik arama kurtarma ekibi, termal kameralı drone'lar ve izci köpekleriyle Veysel'i bulmak için gece gündüz demeden seferber olmuş durumda. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun bizzat yakından takip ettiği arama çalışmalarında, Veysel'in kaybolduğu kırsal alandaki Mobese güvenlik kayıtları titizlikle incelenmeye devam ediyor.

