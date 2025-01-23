Elazığ’da 5 kişi evlerinde ölü bulundu

Olaylar, Elazığ merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde meydana geldi. Yakınları, farklı adreslerde ikamet eden Nezehe G., Mürşide Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alamadı. Haber verilmesi üzerine evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.'nin atak nedeni ile, diğer kişilerin ise doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.