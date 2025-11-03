Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da akılalmaz kaza: Beton mikseri göle uçtu! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 3.11.2025 16:44

Elazığ'nın Sivrice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Hazar Gölü'ne uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri çıkardı.

Korkutan kaza, Sivrice ilçesi Plajköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazar Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

