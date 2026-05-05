Giriş Tarihi: 5.05.2026 11:09

Elazığ’da akılalmaz kaza! Drift şovu pahalıya patladı: O anlar kamerada…

Elazığ’ın işlek caddelerinden olan Gazi’de sürücünün drift şovu kazalara neden oldu. Birden fazla aracın çarpıştığı olayda yaralanan olmazken. Sürücünün tehlike saçtığı anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Olay, merkez İzzet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün drift yaptığı sırada kontrolünden çıkarak önce refüje ardından çevredeki araçlara çarptı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Birden fazla aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

PANİK YARATAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı esnada dengesini kaybederek diğer araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
