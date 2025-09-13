Elazığ’da başkomiser evinde gördüğü şahsı öldürmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, 5 Eylül 2025 tarihinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Elisa park konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde evine gelen Başkomiser Metin Kaya (35), içeride Orhan Öksüm (44) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavga sırasında Metin Kaya, belinden çıkardığı tabancayla defalarca ateş etti. Orhan Öksüm olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansız beden otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Başkomiser Metin Kaya gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan Kaya, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TWİTTER ÜZERİNDEN TANIŞTIM

F.K. ifadesinde Orhan Öksüm ile twitter üzerinden tanıştığını dile getirerek, "Cep telefonu benim adıma kayıtlıdır ve yaklaşık olarak 10 yıldır kullanmaktayım. Başkaca adıma kayıtlı herhangi bir telefon numarası yoktur. Metin Kaya benim resmi nikahlı eşim olur. Yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bu evlilikten 3,5 yaşında bir tane çocuğumuz bulunmaktadır. Eşim Metin Kaya Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde Başkomiser olarak görev yapmaktadır. Eşimle aramızda şubat ayından ailevi sorunlardan kaynaklanan bir anlaşmazlık vardı. Ben bu süreçte 'ferida kahrol' kullanıcı adı ile Twitter hesabı üzerinden bu platformda bir şahıs ile tanıştım. Bu kullanıcı hesabı bana aittir. Tanıştığım şahsın Twitter kullanıcı adı 'serdar Gökhan' dır. Benden sormuş olduğunuz bu şahısla alakalı eşimle problemli olduğumuz dönemde şahısla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Ancak bu şahısla sadece 1 defa temmuz ayında Elazığ Kentköy parkında yüz yüze görüştüm. Kendisi bana ismini Serdar Gökhan Öztürk olarak söyledi. Bekar ve askeri personel olduğunu, Tunceli'de görev yaptığını belirtti. Bu şahısla konuşmalarımız hep Twitter üzerinden oldu, numarası bende yoktur. Eşimle aram düzeldikten sonra da görüşmedim"

"EVİMDE SON GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİM"

"04.09.2025 günü bana Twitter hesabı üzerinden 'Elazığ iline geleceğim, cezaevinden yeni çıktım' şeklinde mesaj attı. Ben bu mesajı sabah 07.30'da gördüm. Neden geliyorsun diye cevap yazdım. Daha sonra Twitter üzerinden sesli arama yaparak bu şahısla konuştum. Kendisine 'mutluyum, görüşmeyelim' dedim. O ise 'evinin oraya gelirim, konuşmamız lazım' dedi. Dışarıda görüşmemizin riskli olacağını söyleyip evde görüşmeyi kabul ettim. Daha önce temmuz ayında evimin konumunu göndermiştim, adresimi oradan biliyordu. Amacım, bu işin olmayacağını ve aramızdaki görüşmeyi sonlandırmamız gerektiğini yüz yüze söylemekti. Sabah oğlumu kreşe bırakıp eve döndüm. Eşim işe gitmişti. Kısa süre sonra ismini Serdar olarak bildiğim şahıs Twitter'dan 'Geldim, binanın önündeyim' mesajını attı. Kapıyı açtım, eve aldım. Mutfağa geçip oturduk"

EŞİM KAPIYA GELİNCE SERDAR BIÇAK ALDI

"Eşim beni birkaç kez telefonla aramıştı ama göremediğim için cevap vermedim. Benle Serdar konuşurken kapı çaldı. Arkadan kilitlemiştim. Dürbünden baktığımda eşimin olduğunu gördüm. Bunu Serdar'a söyleyince 'Bana kumpas mı kurdunuz, ikinizi de gebertirim' dedi. Ardından mutfaktan ekmek bıçağını aldı. Hole çıktığımda kafasıyla bana vurdu, başım kanadı. Sonra bir de tekme attı. Ben de sakin olmasını, eşim gelirse balkona alacağımı, o sırada kaçabileceğini söyledim. Kapı yeniden çaldı. Serdar giyinme odasına saklandı, elinde hâlâ bıçak vardı. Ben kapıyı açtım. Eşim neden açmadığımı, neden telefona bakmadığımı, yüzüme ne olduğunu sordu. Ona kapıya çarptığımı söyledim. Balkona kahve içmeye davet ettim. Mutfağa geçtik, çocuğumuzla ilgili konuştuk. Yaklaşık 15 dakika sonra eşim giyinme odasının kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıyı açınca Serdar'ı gördü. Ben 'Yanlış anlama, aramızda bir şey yok, sadece konuşmak için çağırdım' dedim. Ancak Serdar ile eşim tartışmaya başladı. Serdar bıçakla eşime hamle yaptı. Eşim bana 'Uzakta dur, gelme' dedi. Arbede yaşandı. Ben olduğum yere çöktüm, ağlamaya başladım"

Silah seslerinden sonra yere yığıldığını gördüm

"Daha sonra 2-3 el silah sesi duydum. Serdar isimli şahsın kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Eşim bana 112'yi arayacağını söyledi, ben de bu yüzden aramadım. Korkudan odaya hiç girmedim. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Olayın şokundaydım, ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Benden sormuş olduğunuz Orhan Öksüm isimli şahsı tanımam. İkametime gelen şahsı Serdar Gökhan Öztürk olarak biliyorum"