Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı!

Olay, Sarayatik Mahallesi Aksaray Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.