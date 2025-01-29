Elazığ’da bir evde soba devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı bir evde odun sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Anne ve bir kızı alevlerin arasından kendi imkanları ile çıktı. Diğer kızı M.Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi altına alınırken, ağır yaralanan M.Y. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili ekipler inceleme yaptı.