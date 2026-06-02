Elazığ’da dehşet: Köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Giriş Tarihi: 2.06.2026 13:43

Elazığ Otobüs Terminali'nde bir otobüsten bırakıldığı iddia edilen kurt cinsi köpek, peronda bekleyen 41 yaşındaki B.U. isimli kadına saldırdı. Bacağından yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüsle getirildiği ve terminal içerisine bırakıldığı iddia edilen kurt cinsi köpek, peron önünde B.U.'ya (41) saldırdı.

TALİHSİZ KADIN BACAĞINDAN YARALANDI

Kadın bacağından yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri koştu. Köpek ekipler tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖPEK HAYVAN BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde ilk tedavisi yapılan kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından hayvan bakım merkezine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
