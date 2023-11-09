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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Elazığ’da deprem konutlarının teslimi sürüyor

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da deprem konutlarının teslimi sürüyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde TOKİ ve AFAD tarafından depreme dayanıklı 21 bin konut ve 479 işyeri inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Son olarak merkeze bağlı Cip Köyü'nde yapımı tamamlanan 2'nci etap evler de hak sahiplerine teslim edildi. Cip Köyü Muhtarı Selçuk Özel, deprem nedeniyle ağır hasarlı binaların oluştuğunu belirterek, "Devletimiz hızlı bir şekilde toplu konutları yapmaya başladı. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız aylarca Elazığ'da sorunları dinlemek için burada kaldılar" dedi.

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Elazığ’da deprem konutlarının teslimi sürüyor
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