Elazığ’da Dilara Günana cinayeti davası ertelendi

4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Volkan K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Yaşar K., annesi Nesrin K. ve kardeşi Serkan K.'nın yanı sıra maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, tanık Dilan Ö.'nün ifadesinin davaya ilişkin önemli hususlar taşıyabileceği değerlendirilerek mahkeme heyeti tarafından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sanık Volkan K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanık duruşmada, "Davayla ilgili diyecek bir şeyim yoktur" ifadelerini kullandı.