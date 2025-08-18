Elazığ’da düğünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre gelinin babası ile gelinin teyzesinin kocası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken kavgaya şahit olan gelinin halası Lütfiye Gökhan (66) fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine düğün salonuna sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ve Lütfiye Gökhan hastaneye kaldırılırken Gökhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.