Elazığ’da feci kaza! 2 genç yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesi, Şeker Fabrikası önünde bir trafik kazası meydana geldi. Aşırı hız yaptığı iddia edilen bir motosikletin, seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücü ve arkasında oturan yolcusu, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Olaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, motosikletteki gençlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ise diğer genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.