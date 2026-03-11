Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da feci kaza: Araç bariyerlere saplandı! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:35

Elazığ'da feci kaza: Araç bariyerlere saplandı! 2 yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt Köyü yakınlarında bulunan Kuşçu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 50 AK 560 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere saplandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

