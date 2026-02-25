Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 25.02.2026 15:00

Elazığ'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ-Pertek kara yolunun 17'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAN 722 plakalı yolcu minibüsü ile 23 EN 440 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araçta bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

