Elazığ’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör