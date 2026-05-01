Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 14:29

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen korkunç kazada otomobil şarampole uçtu! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Bağlıağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
