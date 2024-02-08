Elazığ’da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde özel bir hastanenin Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Coşan, geçen ay evlendiği Murat Coşan ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Coşan tabanca ile yeni evlendiği eşine peş peşe ateş etti.

Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken eşi ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Coşan'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Burcu Demir'in geçen ay Murat Coşan ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında düğününün olacağı öğrenildi. Kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.