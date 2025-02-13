Elazığ’da göçebe ailelerin zorlu yaşam mücadelesi

Farklı bölgelerden gelen göçerler, sürülerinin ihtiyaçlarına göre yer değiştirerek konaklıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Göçerlerden Koç ailesi de yüzlerce hayvanın bakımıyla ilgileniyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren aile, barınmaları için kurdukları çadırların yanı sıra hayvanları için de geçici barınaklar inşa ediyor. Göçerler, hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen geçimlerini sağlamaya devam ediyor. Teknolojiden ve sosyal hayattan uzak, doğayla baş başa bir yaşam süren aileler, adeta sürüleriyle birlikte bir ömür geçiriyor.

Göçerlerden Kazım Koç, Tunceli'den geldiğini belirterek şunları söyledi, "Şimdi Elazığ'a bağlı Üçağaç köyü Çırak mezrasındayız. Sabah 6'da kalkıyoruz. Önce hayvanları yemliyoruz, sonra onları emzirmesi var. Hayvanların altı ıslaksa dibini kurutuyoruz. Hepsini bitirince kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yol yok. Çocuklar ulaşım için buraya gelemiyor. Haftada bir cumartesi pazar günü geliyorlar. Elektrik olsa daha iyi olacak. Elektrik yok. 1 Haziran'da göç edeceğiz. Buradan Erzurum'a, orada da 3 ay kalıp bu sefer Erzurum'dan Elazığ'a döneceğiz. Çoban sıkıntısı var, çoban bulamıyoruz. Vallahi 100 bin lira versek de gelmiyorlar yani 100 bin liraya bile bulamıyoruz. Zor bir hayat, zorlukları var. Her şeye rağmen ailemiz için çalışmaya devam ediyoruz.''