Elazığ’da hafif ticari araç motosiklete çarptı! 1 ölü

Elazığ-Malatya karayolu Malatya Caddesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kader Taş (30) hayatını kaybetti.

Kaza, 15.20 sularında Elazığ-Malatya yolu Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. F.K. yönetimindeki hafif ticari araç aynı yönde seyreden Kader Taş (30) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında ağaçların arasında asılı kaldı. Sürücü Kader Taş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Taş ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

