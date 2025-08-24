Elazığ’da hafif ticari araç motosiklete çarptı! 1 ölü

Kaza, 15.20 sularında Elazığ-Malatya yolu Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. F.K. yönetimindeki hafif ticari araç aynı yönde seyreden Kader Taş (30) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında ağaçların arasında asılı kaldı. Sürücü Kader Taş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Taş ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.