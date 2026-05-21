Elazığ’da hastane operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Elazığ Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyetler kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ilde hizmet veren bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, bu yolla kamu zararına sebebiyet verilerek haksız kazanç sağlandığının tespit edildiği ifade edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre usulsüzlükler şöyle sıralandı: Yürütülen tedavi ve bakım hizmetlerinde usulsüzlükler yapılması. Yetkisiz alanlarda tıbbi işlemler gerçekleştirilmesi. Halk sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunulması. Süreçte ilgili yasal bildirimlerin adli makamlardan gizlenmesi.

HASTANE SAHİBİ ALİ ŞEKERLİSOY DA ARALARINDA

Operasyon kapsamında aralarında kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve özel hastane sahibi Ali Şekelisoy'un da bulunduğu 23 şüpheli hakkında eş zamanlı adli işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede ifade verdi. Valilik açıklamasında, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması, iddiaların netleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması amacıyla arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin titizlikle devam ettiği vurgulandı.

"KAMU KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Elazığ Valiliği açıklamasında, "Kamu kaynaklarının korunması, sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, adli makamların koordinesinde kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Sağlıkta usulsüzlük ve kamu zararı oluşturan uygulamalara yönelik denetimlerin ve operasyonların devam edeceği bildirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör