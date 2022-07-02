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Giriş Tarihi: 2.7.2022 23:31 Son Güncelleme: 3.7.2022 00:05

Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir inşatta çalışan işçi aşağıya düştü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ise inşaat işçilerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı. Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Naim Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı.



Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.

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