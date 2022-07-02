Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı. Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Naim Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı.
Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.