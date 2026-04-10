Elazığ’da kabus gibi kaza! Kontrolden çıkan araç taklalar attı: Yaralılar var!
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kaza sürücülere kabusu yaşattı. Kinederiç rampasında yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İşte, feci kazanın detayları…
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARA İLK MÜDAHALE GECİKMEDİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ’da kabus gibi kaza! Kontrolden çıkan araç taklalar attı: Yaralılar var!