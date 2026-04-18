Elazığ’da kaçak silah operasyonu: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve bulundukları alanlarda toplam 8 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar şöyle sıralandı;
· 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca
· 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 adet fişek
· 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek
· 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevki yapıldı. Mahkeme, şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verirken, 1'ini tutuklayarak cezaevine gönderdi.