Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da kaçak silah operasyonu: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:14

Elazığ’da kaçak silah operasyonu: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik 13-16 Nisan 2026 tarihleri arasında operasyon düzenledi.

ERKAN KÖSE
Elazığ’da kaçak silah operasyonu: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 tutuklama
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 şüpheli şahsın üzerinde ve bulundukları alanlarda toplam 8 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar şöyle sıralandı;

· 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca
· 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 adet fişek
· 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek
· 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevki yapıldı. Mahkeme, şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verirken, 1'ini tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Elazığ’da kaçak silah operasyonu: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 tutuklama
