Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:06

Elazığ’da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal’dan acı haber geldi. Günlerdir sürdürülen arama çalışmalarının ardından yaşlı vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ’da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu
Olay, Ağın ilçesine bağlı Yedibağ köyünde meydana geldi. 25 Şubat 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında kaybolan Ömer Köksal'dan haber alınamaması üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri katıldı. Toplam 85 personel, 8 araç, 1 arama köpeği ve 1 drone ile yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda arama yapıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Ömer Köksal'ın cansız bedeni arama yapılan bölge içerisinde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

