Elazığ’da kayıp yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor

Olay, önceki gün Elazığ Merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kaya saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından AFAD, UMKE, jandarma, polis ve gönüllü ekiplerin yer aldığı toplam 97 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Şu ana kadar yapılan aramalarda kayıp şahsa ait herhangi bir ize rastlanmazken, ekipler arama faaliyetlerini genişletti.

İbrahim Kaya

Kayıp vatandaşın bulunması için ekipler karadan yapılan çalışmaların yanı sıra dron desteğiyle havadan da arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.