Elazığ’da kıskançlık krizi kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Olay öğle saatlerinde Abdullahpaşa mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahap Selim Çetin (26), yerel bir televizyonda muhabir olan sevgilisi Semra Demirelli'nin (25) evine gitti. Semra Demirelli'nin annesinin de olduğu evde başlayan tartışma sonucunda kıskançlık krizi geçiren Çetin, tabanca ile sevgilisi Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan kız ağır yaralandı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin ise Akçakiraz Beldesinde intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Çetin ve Demirelli hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Vahap Selim Çetin'in ağabeyi Halil Çetin, Temmuz 2024'te Rukiye Yıldırım'ı öldürdükten sonra intihar etmiş, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu.