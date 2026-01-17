Elazığ’da kombi bacası faciası! 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi!

"ALLAH'TAN UYANMIŞLAR"

Evin içerisinde 8 kişi olduğunu dile getiren apartman sakinlerinden Gürhan Turhan, "Bunlardan 4'ü çocuk 4'ü yetişkindi. Akşam da hastaneye götürmüştük. Biz soğuk algınlığı diye düşündük. Gece bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark edememişler ve zehirlenmişler. Allah'tan uyanmışlar. Vatandaşlar bu soğuk günlerde dikkat etsinler. Baca yerinden çıkmıştı. Bu akşam yine götürmüştük. Dünden bu yana üşütme gibi sıkıntıları vardı ama üşütme değilmiş doğalgazmış. Farkına varmadık, kokusu olmadığı için bilemedik" dedi.