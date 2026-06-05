Elazığ’da korkunç olay: Dere kenarında parçalanmış ceset bulundu!

Köy sakinlerinin ifadelerine göre, köyde öğrenci taşımacılığı yapan Ergül Özdemir'in iki gündür öğrencileri okula getirmemesi üzerine köy okulu öğretmeni durumdan şüphelenerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Klikan köyü girişinde dere yatağında terk edilmiş bir minibüs buldu. Minibüsün yaklaşık 5-10 metre ilerisinde ise Ergül Özdemir'in kanlar içinde parçalanmış cesedi ile karşılaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen savcı, yaptığı incelemelerin ardından cesedin adli tıp morguna kaldırılmasına karar verdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör