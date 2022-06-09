Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Haziran 2022

Az önce gelen son dakika haberine göre Elazığ'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Elazığ depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler 9 Haziran 2022