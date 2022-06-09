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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:41

Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Haziran 2022

Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Haziran 2022

Gelen son dakika deprem haberine göre Elazığ’ın Maden ilçesinde deprem oldu. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan ufak çağlı depremler dolasıyla son depremler listesini merak edilirken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Elazığ’da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Az önce gelen son dakika haberine göre Elazığ'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Elazığ depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler 9 Haziran 2022

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Elazığ'ın Değirmenönü köyünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi


Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Maden (Elazig)
Tarih-Saat : 09.06.2022, 10:22:18 TSİ
Enlem : 38.5958 N
Boylam : 39.6031 E
Derinlik : 7.00 km

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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere yukarda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

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Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Haziran 2022
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