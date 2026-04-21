Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da okul bahçesinde silah ve şarjör bulundu
Giriş Tarihi: 21.04.2026 18:38

Elazığ'da polisten kaçan şahıs, silahı ve dolu şarjörü anaokulunun bahçesine attı. Sabah okula gelen okul müdürü, bahçede silahı görünce polis ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, yaptığı çalışmanın ardından silah ve şarjörü incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

İHA
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde belinde silah olduğu görülen şüpheli şahıs H.E.K., polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs, kaçtığı esnada Elazığ Belediyesi Anaokulu bahçesinde silahı ve yedek şarjörünü attı.

Sabah okula gelen okul müdürü, bahçede silahı görünce polis ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, yaptığı çalışmanın ardından silah ve şarjörü incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

#ELAZIĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA