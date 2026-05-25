Elazığ’da otel odasında 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Yurt dışından memleketi Elazığ'a gelen Tacim Yeşil, bir süre otelde konakladıktan sonra tekrar yurt dışına çıkacaktı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamadı. Otelin bazı bölümlerini saran rahatsız edici koku üzerine görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Tacim Yeşil'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, Yeşil'in yaklaşık 6 gün önce öldüğü öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Tacim Yeşil'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör