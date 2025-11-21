Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: Savrulan araç 60 yaşındaki yayayı hayattan kopardı
Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: Savrulan araç 60 yaşındaki yayayı hayattan kopardı

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesi OSB yolunda meydana gelen kazada, traktörle çarpıştıktan sonra savrulan otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Mahmut Çiçek hayatını kaybederken, iki sürücü yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kaza, Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda meydana geldi. Kavşak noktasında traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Çiçek'e hızla çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle talihsiz yaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki araç sürücüsü, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahmut Çiçek'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

