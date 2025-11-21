Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da savrulan araç yayaya çarptı: 1 Ölü, 2 yaralı
Elazığ’da savrulan araç yayaya çarptı: 1 Ölü, 2 yaralı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu savrulan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. 60 yaşındaki Mahmut Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bu akşam meydana gelen trafik kazası bir kişinin hayatına mal oldu. Kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine göre, Yurtbaşı Yolu üzerinde bulunan Alyans Düğün Salonu Kavşağı'nda bir otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırım kenarında yürüyen Mahmut Çiçek (60) isimli vatandaşa çarptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Çiçek, hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca, çarpışmada yer alan araçlardaki 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Feti sekin Şehir hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebeplerini araştırırken, bölgedeki trafik kısa süreliğine durdu.

