Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 2.4.2024 21:32 Son Güncelleme: 2.4.2024 21:35

Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öteyandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 3 şüpheliyi olayda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
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