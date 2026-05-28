Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da şüpheli ölüm! Su kanalında erkek cesedi bulundu: Talihsiz adamın kimliği belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 17:14

Elazığ’da şüpheli ölüm! Su kanalında erkek cesedi bulundu: Talihsiz adamın kimliği belli oldu!

Elazığ’da meydana gelen olayda sokaktan geçen vatandaşlar su kanalında bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken kimliği de belli oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Elazığ’da şüpheli ölüm! Su kanalında erkek cesedi bulundu: Talihsiz adamın kimliği belli oldu!
  • ABONE OL

Olay, Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar, su kanalında bir şahsın hareketsiz yattığını görmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Su kanalındaki şahıs, Su Altı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından suyun içerisinden çıkartılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu öğrenildi. Ataşsaların cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da şüpheli ölüm! Su kanalında erkek cesedi bulundu: Talihsiz adamın kimliği belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA