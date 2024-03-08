Elazığ’da teknolojiyi kızlar üretecek

Elazığ'da gerçekleşen program tanıtımında konuşan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım "Erkek egemen olan teknoloji sektöründe kadınların varlığının güçlendirilmesi için buradayız. Bu tarz projeler için genellikle Türkiye'nin batı bölgeleri seçilir ama biz özellikle Elazığ'ı seçtik. Çünkü burada harika bir potansiyel var. Kız öğrenciler öncelikle Eti Krom'da staj yapacaklar, sonrasında da proje eğitimlerine katılacaklar. Başarılı olanlara ise Yıldırım Grup bünyesinde iş olanağı sağlayacağız" dedi.

AMAÇ GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Yıldırım Vakfı Operasyon Müdürü Pınar Türen ise Elazığ 4.0 programının bir başka önemli yönünün, iyi yetişmiş öğrencilerin bölgelerinde kalarak kendi şehirlerinin kalkınması için çalışmaları olduğunun altını çizdi. Bir araştırmaya göre kadınların teknoloji sektörüne girmekte tereddütlerini olduğunu belirten Pınar Türen, "Biz bunu tersine çevirmek istiyoruz. Kendilerine güvensinler, iş hayatına güçlü bir başlangıç yapsınlar ve teknoloji sektöründe kalsınlar istiyoruz" diye konuştu.

KIZLAR ARTIK TEKNOLOJİ TERCİH EDİYOR

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ebru Akpınar da YÖK rakamlarına göre yüksek öğretimde kız öğrenci sayısının 2024'te yüzde 51,8'e yükselerek erkek öğrenci sayısını geçtiğini belirterek, "Önceden kızlar daha çok eğitim, sağlık alanlarını seçerken artık üniversitede bilişim mühendisliğini tercih ediyorlar. Bu da sevindirici" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel de projenin kız öğrencilerin teknoloji sektöründe varlıklarını artırmaları için önemine değinerek, "Elazığ 4.0 Projesinin kız çocuklarımız için verimli çıktılarla sonuçlanmasını ve kızlarımızın pek çok iş imkanı bulmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

PROGRAM NASIL İŞLEYECEK?

Program kapsamında, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin ve Mühendislik Fakültesi'nin 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar arasından seçilen 17 kız öğrenci, sektörün gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan eğitim modülüne katılacaklar. Yıldırım Grup Bilişim Teknolojileri departmanının tecrübeli ekibi tarafından özel olarak hazırlanan eğitim programı, mühendislik eğitimi alan kadın öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında iş dünyasının beklentilerine uygun olarak eğitim almalarını hedefliyor. Program kapsamında ı öğrencilerin kariyer hayatlarında başarılarını artıracak İş Hayatına Giriş, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri gibi dersler verilirken Yıldırım Vakfı da İngilizce konuşma dersleri verecek.