Elazığ’da ters yöne giren kamyonet öğrenci servisiyle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı

Kaza, Elazığ merkez Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.T. idaresindeki kamyonet, yolu kısaltmak amacıyla ters yöne girdi. Bu sırada H.A. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

