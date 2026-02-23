Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da ters yöne giren kamyonet öğrenci servisiyle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:42

Elazığ’da ters yöne giren kamyonet öğrenci servisiyle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı

Elazığ’da ters yöne giren kamyonetin öğrenci servisiyle çarpışması sonucu 9 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da ters yöne giren kamyonet öğrenci servisiyle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Elazığ merkez Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.T. idaresindeki kamyonet, yolu kısaltmak amacıyla ters yöne girdi. Bu sırada H.A. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da ters yöne giren kamyonet öğrenci servisiyle çarpıştı! 9 öğrenci yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz