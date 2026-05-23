Elazığ’da tıbbi atık skandalı: 47 milyon TL ceza

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, özel bir hastanenin tıbbi atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıdığı ve işletme sahibine ait açık bir alanda yaktığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI İHLALİ YAPMIŞ

Açıklamada, aynı özel hastanenin daha önce de aynı usulsüzlüğü yaptığı belirtildi. Hastaneye, Çevre Kanunu'na istinaden 47 milyon 206 bin TL idari para cezası uygulandı.

TIBBİ ATIKLARIN USULSÜZ İMHASI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Tıbbi atıkların usulsüz şekilde taşınması ve açık alanda yakılması, çevre ve halk sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar, tıbbi atıkların içerdiği patojenler, kesici-delici aletler ve kimyasal maddeler nedeniyle özel olarak işlenmesi gerektiğini vurguluyor. Açık alanda yakılan tıbbi atıklardan yayılan zehirli gazlar, çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar için de ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor.

BAKANLIKTAN SERT UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, paylaşımında çevre mevzuatına aykırı her türlü faaliyetin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklamada, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin artarak süreceği belirtildi. Bakanlık ayrıca, vatandaşları çevreye zarar veren usulsüz faaliyetleri ihbar etmeye davet ederek, çevre bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.