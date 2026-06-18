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Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:42

Elazığ'da ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, ağaca çarparak takla attı. Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

İHA
Elazığ’da ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı
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Kaza, Palu ilçesi Çırçır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kovancılar ve Palu'da bulunan Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Elazığ'da ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı
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