Elazığ’da TIR ile araç çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı var...

Kazada Yılmaz ağır yaralanırken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...