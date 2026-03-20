Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da trafik kavgası: 10 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 01:50

Elazığ’da iki grup arasında çıkan trafik tartışmasında olay kavgaya dönüştü. Kavga eden 10 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Olay, Elazığ Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da müdahil olduğu tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

EKİPLER 10 KİŞİYİ YAKALADI

Bağırma seslerini duyan, bölgede devriye atan polis ekipleri olay yerine intikal ederek kavgaya karışan 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

