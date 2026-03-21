Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ile birlikte derelerde su seviyesi yükseldi. Kambetepe köyünde coşan Kambertepe çayı çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Elazığ'da yağış sonrası dere coştu



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise " Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların sağanak yağış ve yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Beklenen yağışların Malatya, Elazığ ve Bingöl'ün güney kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.